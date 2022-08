7000 रुपये से कम में आते हैं ये लंबी बैटरी वाले स्मार्टफोन, बड़े डिस्प्ले के साथ मिलेगी दमदार परफॉरमेंस

Infinix Smart 6 HD (कीमत: 6799 रुपये) Infinix ने हाल ही में अपना नया बजट स्मार्टफोन Smart 6 HD को पेश किये है। कम कीमत और शानदार फीचर्स के दम पर यह लोगों को खूब पसंद आ रहा है। नए Infinix Smart 6 Plus में 6.82 इंच का HD+ डिस्प्ले दिया है जिसका ब्राइटनेस 440 NITS है और यह इस प्राइस में सबसे ज्याद भी है। परफॉरमेंस के लिए इसमें Helio G25 प्रोसेसर दिया है और यह फोन Google’s Android 12 (Go Edition) पर काम करता है। यह फोन 3GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ है, स्टोरेज को माइक्रो एसडी कार्ड की मदद से बढ़ाया जा सकता है। इसमें 3 GB वर्चुअल रैम का भी सपोर्ट मिलता है। नए Infinix Smart 6 Plus में 5000mAh की बैटरी लगी है। सेफ्टी के लिए इफ फोन में fingerprint sensor दिया है। फोटो और वीडियो के लिए इस फोन में 8MP Dual रियर कैमरा दिया है इसके अलावा इसमें ड्यूल LED फ़्लैश के साथ 5MP का कैमरा सेटअप मिलता है। बेसिक फोटो शूट के लिए कैमरा अच्छा है। इस फोन से आप HD वीडियो शूट कर सकते हैं। इसमें HDR mode, Time-lapse, AI 3D beauty mode और Panorama mode जैसे फीचर्स मिलते हैं। अमेजन और फ्लिप्कार्ट पर इसकी कीमत सिर्फ 6799 रुपये है।

Nokia C01 Plus (कीमत: 6,299 रुपये से शुरू)



Nokia का C01 Plus स्मार्टफोन एक अच्छा ऑप्शन है, इस फोन में 5.45 इंच का एचडी+ (720x1,440 पिक्सल) डिस्प्ले है। फोन में 1.6GHz ऑक्टा-कोर Unisoc SC9863a SoC प्रोसेसर दिया है । यह फोन एंड्राइड 11 (Go) एडिशन पर काम करता है। फोन में 3000mAh की बैटरी दी गई है। इंटरनल मेमोरी को माइक्रोएसडी कार्ड की मदद से 128GB तक बढ़ाया जा सकता है। डुअल-सिम (नैनो) Nokia C01 Plus Android 11 (Go Edition) पर चलता है। नए Nokia C01 Plus स्मार्टफोन में 5 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है। इसके अलावा इसके फ्रंट में 2MP का कैमरा दिया गया है।इस नए डिवाइस में बॉयोमेट्रिक फेस अनलॉक फीचर की भी सुविधा मिलती है। कीमत की बात करें तो इसके 2GB+16GB वेरिएंट की कीमत 6,299 रुपये है जबकि 2GB+32GB वेरिएंट की कीमत 6,799 रुपये है।