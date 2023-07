फायदेमंद होते हैं बोर्ड गेम्स ! बच्चों की मैथ्स हो सकती है बेहतर

Board Games Help Improve Maths In Kids : मोनोपोली, ओथेलो और च्यूट्स एंड लैडर्स जैसे संख्याओं पर आधारित बोर्ड गेम छोटे बच्चों को गणित में बेहतर बनाते हैं। अध्ययनों की समीक्षा पर आधारित एक रिपोर्ट में यह बात सामने आई है। बोर्ड गेम पहले से ही पढऩे और साक्षरता सहित सीखने और डेवलपमेंट के लिए जाने जाते हैं।

