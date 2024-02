How to block UPI Id: यूपीआई आईडी से गायब हो रहे हैं पैसे तो तुरंत एक क्लिक पर करें अकाउंट Delete

How to Block Upi Id: आजकल हर काम, पेमेंट, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन यूपीआई आई़डी (online Transaction through UPI ID) के जरिए ही होती है, ये बहुत आसान भी है। एक पिन डालो और छोटी से बड़ी पेमेंट चुटकी में हो जाती है, लेकिन जितनी जल्दी काम आसान होता है उतना ही खतरा भी बढ़ गया है।



अगर आपका फोन किसी कारणवश चोरी हो जाता है तो तुरंत आपको अपनी आईडी ब्लॉक करवा देनी चाहिए, वरना कुछ ही देर में यूपीआई आईडी से पूरे पैसे साफ हो सकते हैं। चलिए आपको फोन पे, पेटीएम और गुगल पे को ब्लॉक कराने के तरीके बताते है। र आपको फोन चोरी हो जाता है तो यूपीआईडी को ब्लॉक करना चाहिए

सिंपल टिप्स (Simple Tips) कुछ इस तरह सबसे पहले 02268727374 या फिर 08068727374 नंबर पर कॉल करें.

जिस मोबाइल नंबर से यूपीआई आईडी लिंक है, उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करें।

ओटीपी पूछने पर आपको सिम कार्ड और डिवाइस खोने के ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा।

इसके बाद आपको कस्टमर केयर से कनेक्ट किया जाएगा, जहां से आप कुछ जानकारी देकर यूपीआई आईडी ब्लॉक कर सकते हैं।

कैसे PayTM UPI आईडी करें ब्लॉक (PayTM Block)



सबसे पहले पेटीएम बैंक हेल्पलाइन नंबर 01204456456 पर कॉल करें।

इसके बाद Lost Phone ऑप्शन सेलेक्ट करें।

फिर एक अलग नंबर दर्ज करें। इसके बाद खोने वाले फोन नंबर को दर्ज करें।

इसके बाद लॉगआउट फ्रॉम ऑल डिवाइस ऑप्शन सेलेक्ट करें।

फिर पेटीएम वेबसाइट पर जाएं और 24×7 हेल्फ ऑप्शन सेलेक्ट करें.

इस तरह आप Report a Fraud या फिर Message Us ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं।

फिर आपको पुलिस रिपोर्ट समेत कुछ डिटेल देनी होगी। सारी डिटेल की जांच के बाद आपके पीटीएम अकाउंट को अस्थायी तौर पर बंद कर दिया जाएगा। कैसे ब्लॉक करें गूगल पे यूपीआई आईडी (Block Google Pay)



सबसे पहले किसी फोन से 18004190157 नंबर डॉयल करें।

इसके बाद कस्टमर केयर को पेटीएम अकाउंट ब्लॉक करने की जानकारी देनी होगी।

एंड्रॉइड यूजर्स को गूगल फाइंड माय फनो को किसी पीसी या फिर फोन पर लॉगिन करना होगा। इसके बाद गूगल पे के सारे डेटा को रिमोटली डिलीट करना होगा। इसके बाद आपका गूगल पे अकाउंट अस्थायी तौर पर ब्लॉक हो जाएगा।

अगर आप iOS यूजर्स हैं, तो find my app और अन्य ऐपल अथॉराइज्ड टूल से सारा डेटा डिलीट करके गूगल पे अकाउंट ब्लॉक कर सकते हैं। ब्लॉक करें फोनपे यूपीआई आईडी (Block Phonepe)



