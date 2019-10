Reliance Jio ने ट्वीट करके दी जानकारी, इन यूजर्स के आउटगोइंग कॉल्स रहेंगे फ्री

नई दिल्ली: Reliance Jio ने हाल ही में दूसरे नेटवर्क किए जाने वाले फ्री ऑउटगोइंग कॉल की सुविधा को बंद कर दिया है। इसके साथ ही जियो यूजर्स की टेंशन बढ़ गयी है कि मौजूदा प्लान में उनसे पैसा तो नहीं वसूला जाएगा। तो चलिए आज आपकी इस समस्या को हम दूर कर देते हैं और बताते हैं कि क्या आपको मौजूदा पैक के लिए भी भुगतान करना है तो जवाब है नहीं।

Reliance Jio ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है कि जिन ग्राहकों ने 9 अक्टूबर या उससे पहले अपने जियो नंबर का रीचार्ज कराया है, उन्हें उस वैधता तक फ्री में आउटगोइंग कॉल्स की सुविधा दी जाएगी। हालांकि वैधता खत्म होने के बाद दोबारा कराए गए रीचार्ज पर पैसा वसूला जाएगा

An important update for all Jio users. pic.twitter.com/TR04y92wmC