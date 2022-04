28 अप्रैल को आ रहे हैं OnePlus के दो नए स्मार्टफोन, सिर्फ 17 मिनट में बैटरी होगी फुल

OnePlus 28 अप्रैल को अपने More Power to You इवेंट में 2 नए स्मार्टफोन OnePlus 10R 5G और OnePlus Nord CE 2 Lite 5G को लॉन्च करने जा रही है।

Published: April 14, 2022 10:15:01 pm

स्मार्टफोन निर्माता कंपनी OnePlus ने अभी हाल ही में अपना फ्लैगशिप स्मार्टफोन oneplus 10 Pro को लॉन्च किया था और अब कंपनी एक बार फिर तैयार है अपने दो और नए डिवाइसेस को लॉन्च करने के लिए। 28 अप्रैल को होने वाले अपने More Power to You इवेंट में 2 नए स्मार्टफोन OnePlus 10R 5G और OnePlus Nord CE 2 Lite 5G को लॉन्च करने जा रही है। कंपनी ने खुद आज इसकी पुष्टि की है। कई अच्छे फीचर्स के साथ OnePlus 10R 5G सबसे पहले 150W SUPERVOOC चार्जिंग तकनीक के साथ आएगा। कंपनी के मुताबिक सिर्फ 17 मिनट में यह फोन 100 प्रतिशत तक चार्ज हो जाएगा। इस फोन में 80W सुपरवूक चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा। इस इवेंट में कंपनी TWS ईयरबड को भी लॉन्च करेगी।

इस इवेंट में OnePlus Nord CE 2 Lite 5G स्मार्टफोन भी आपको देखने को मिलेगा। इस फोन में 5000mAh की बैटरी मिलेगी और यह फोन 33W SUPERVOOC रैपिड चार्जिंग की सुविधा के साथ आएगा, फ़ो की बैटरी को केवल 30 मिनट में 50 प्रतिशत तक चार्ज होगी। इस फोन में 6.5 इंच की एफएचडी+ डिस्प्ले मिल सकता है जोकि 90Hz रिफ्रेश रेट के साथ आएगा। परफॉरमेंस के लिए इस फोन में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 695 चिपसेट का इस्तेमाल किया जा सकता है।फोन में 8GB तक रैम का सपोर्ट मिलेगा और इसकी इंटरनल मेमोरी 128GB तक हो सकती है।

नए Nord CE 2 Lite Android 11 पर OxygenOS 11 पर काम करेगा। फोटोग्राफी और वीडियो के लिए इस फोन में64MPका कैमरा सेटअप मिल सकता है। जबकि सेल्फी के लिए इस फोन में 16MP का कैमरा मिल सकता है। हाल ही में OnePlus 10 Pro 5G भारत में लॉन्च हुआ है और यह कंपनी का अब तक का सबसे शानदार स्मार्टफोन है।

