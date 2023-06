इन तरीकों से पता लगा सकते हैं कि कोई आपकी कॉल रिकॉर्ड कर रहा है या नहीं

जयपुरPublished: Jun 21, 2023 01:23:29 pm Submitted by: जमील खान

Steps To Know if Someone is Recording Call : कॉल रिकॉर्डिंग के कई फायदे हैं। बहुत से लोग इसे विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग करते हैं। लेकिन इसका दुुरुपयोग करने वालों की भी कमी नहीं है। इसलिए गूगल ने लोगों की निजता और सुरक्षा के लिए थर्ड पार्टी ऐप्स के जरिए कॉल की रिकॉर्डिंग पर रोक लगा दी है। लेकिन कॉल रिकॉर्डिंग की जा सकती है।

Recording Call