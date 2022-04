म्यूजिक लवर्स के लिए Sennheiser ने लॉन्च किये दो जबरदस्त ईयरबड्स, 27 घंटे का मिलेगा प्ले टाइम

Sennheiser CX True और Sennheiser CX Plus True को मार्केट में उतारा है। कंपनी के अनुसार ये ईयरबड्स यूजर्स को बेहतर ऑडियो अनुभव देते हैं।

अगर आप शानदार ऑडियो के साथ म्यूजिक का मज़ा लेना चाहते हैं तो जर्मन ऑडियो ब्रांड Sennheiser ने भारत में अपने दो नए ईयरबड्स को लॉन्च किया है,कंपनी ने Sennheiser CX True और Sennheiser CX Plus True को मार्केट में उतारा है। कंपनी के अनुसार ये ईयरबड्स यूजर्स को बेहतर ऑडियो अनुभव देते हैं। दोनों ईयरबड्स को इस तरह से बिल्ड किया गया है, जो इसे उपयोग करने में आसान बनाता है और हाई क्वालिटी लिसनिंग एक्सपीरियंस देता है। बात कीमत की करें तो CX True की कीमत 10,990 रुपये और CX Plus True की कीमत 14,990 रुपये रखी गई है। ये दोनों ईयरबड्स ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर खरीदें जा सकते हैं।

इतना ही नहीं ये ब्लैक और व्हाइट कलर ऑप्शन में आपको मिलते हैं। अगर आप इन दोनों प्रोडक्ट्स को कंपनी की साइट से खरीदेंगे तो आपको काफी अच्छा डिस्काउंट मिलेगा। CX Plus True को 12,990 रुपये और CX True को 8, 990 रुपये की कीमत पर खरीदा जा सकता है। दोनों ईयरबड्स को इस तरह से बिल्ड और डिजाइन किया है ताकि आप आसानी से इनका इस्तेमाल कर सकते हैं और हाई क्वालिटी ऑडियो आपको इनमें मिलता है। ट्रांसपेरेंट हियरिंग फीचर की मदद से ईयरबड्स बिना निकाले बाहरी आवाजों पर ध्यान दिया जा सकता है। इस फीचर की मदद से बाहरी आवाजों को अंदर आने देने में मदद करता है। जिसकी वजह से यूजर्स आसानी से अपने परिवेश से जुड़े रह सकते हैं।

बात बैटरी लाइफ की करें तो CX Plus True वायरलेस के लिए 24 घंटे और CX True वायरलेस के लिए 27 घंटे का प्लेबैक समय मिलता है। CX Plus True वायरलेस इयरफोन पर एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन (ANC) फंक्शन दिया गया है, जो यूजर्स को बिना किसी बाधा के स्पष्ट साउंड का अनुभव देता है। इस मौके पर Sennheiser इंडिया के कंज्यूमर सेगमेंट के डायरेक्टर कपिल गुलाटी ने कहा कि CX True और CX Plus True वायरलेस इयरफोन्स के लॉन्च के साथ हाई एंड ऑडियो प्रोजक्ट्स के पोर्टफोलियो को हम बढ़ाएंगे।