आप होटल के जिस कमरे में ठहरे हैं उसमें हिडन कैमरा तो नहीं लगा है, इस तरह करें पता

जयपुरPublished: Jun 19, 2023 07:12:49 pm Submitted by: जमील खान

How to find hidden camera in hotel rooms : छुट्टियों में या किसी काम से हम किसी दूसरे शहर में जाते हैं तो अक्सर किसी होटल में ही रुकते हैं। हालांकि, रुकने से पहले हमारे मन में इस बात की चिंता रहती है कि कमरा सेफ होगा या नहीं, कमरे में कहीं हिडऩ कैमरा तो नहीं है? इस तरह के सवाल हमारे मन में अक्सर उठते रहते हैं।

