आज से Xiaomi के दिवाली सेल की शुरुआत, सिर्फ 1 रुपये में प्रोडक्ट खरीदने का मौका

नई दिल्ली: Xiaomi के Diwali With Mi सेल की आज से शुरुआत हो गई है। इस सेल का फायदा ग्राहक mi.com से 25 अक्टूबर तक उठा सकते हैं। इस सेल के दौरान ग्राहकों को शाओमी के स्मार्टफोन्स के अलावा स्मार्ट टीवी, हेडफोन्स, पावर बैंक्स जैसे कई प्रोडक्ट्स पर डिस्काउंट का लाभ मिलेगा। आइए विस्तार से जानते हैं कंपनी के इस सेल के दौरान किन-किन प्रोडक्ट्स पर अच्छी छूट मिल रही है।

कंपनी की यह सेल Mi.Com पर ही आयोजित की जाएगी। सेल के दौरान ग्राहक Xiaomi Redmi Note 5 Pro का 4जीबी रैम और 64जीबी स्टोरेज वेरियंट को 12,999 रुपये और 6 जीबी रैम व 64 जीबी स्टोरेज वेरियंट को 14,999 रुपये में खरीद सकते हैं। वहीं Redmi Y2 का 4 जीबी रैम और 64 जीबी स्टोरेज को 10,999 रुपये की कीमत में मिलेगा। इसके अलावा Mi A2 स्मार्टफोन को सेल में 14,999 रुपये में खरीदा जा सकता है।

इसके अलावा कंपनी ने 'More Likes, More Discounts' नाम के गेम का आयोजन भी किया है। इस गेम में ग्राहक जिस प्रॉडक्ट को like करेंगे उसके दाम कम हो जाएंगे। जिस प्रॉडक्ट को जितने ज़्यादा लाइक्स मिलेंगे, उसके दाम में कटौती होती चली जाएगी। इस गेम की शुरुआत 20 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है, जो 22 अक्टूबर को रात 11:59 बजे तक चलेगी। साथ ही अगर ग्राहक सेल के दौरान 7,500 रुपये की शॉपिंग करते हैं और भुगतान के लिए एसबीआई बैंक के कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें 750 रुपये का डिस्काउंट भी मिलेगा। कंपनी 1 रुपये फ्लैश सेल भी ले कर आई है, जहां रोजाना दो प्रोडक्ट्स को सिर्फ 1 रुपये में बिक्री के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।

