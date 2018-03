अब AutoInput app नाम से एक ऐसा मोबाइल एप आ चुका है जिसके जरिए एंड्रॉयड स्मार्टफोन में भी फेस अनलॉक फीचर हासिल किया जा सकता है। इस एप को मोबाइल फोन डाउनलोड करने के बाद कुछ सेटिंग्स बदलकर इसमें आईफोन जैसे फीचर्स प्राप्त किए जा सकते हैं। इस एप के जरिए किसी भी एंड्रॉयड स्मार्टफोन में फेस अनलॉक फीचर हासिल कर सकते हैं। इस एडवांस फीचर को एपल अपने आईफोन 10 में दिया है।

AutoInput app के जरिए एंड्रॉयड स्मार्टफोन के लिए यह फीचर सबसे हॉट बन चुका है। हालांकि कई नए एंड्रॉयड स्मार्टफोन सॉफ्टवेयर अपने अपडेट के जरिए भी इस फीचर को दे रहे हैं। लेकिन यदि आपके फोन में फेस अनलॉक फीचर नहीं है तो इस एप के जरिए डाउनलोड कर सकते हैं। यह एप एड्रॉयड फोन में Android 7.0 और उसके बाद के ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है। इसके बाद आसानी से फेस अनलॉक फीचर पा सकते हैं।

यहां से डाउनलोड करें AutoInput app

AutoInput app को गूगल प्ले स्टोर से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। इस एप को डाउनलोड करने के बाद इसे ओपन करते ही दो ऑप्शन हैं जिनमें ‘Purchase Full Version और ‘Use for Free’ हैं। इनमें से ‘Use for Free’ सलेक्ट करने पर 1 मिनट का एड देखना होगा। इसके लिए यह ऐड आपको हर दिन देखना होगा। यदि आप Purchase Full Version ऑप्शन सलेक्ट करते हैं तो तो आपको एक और एप AutoApps and purchase डाउनलोड करना होगा। हालांकि इस एप के लिए आपको 110 रुपए चुकाने होंगे।

इसके बाद आपको वापस AutoInput app पर जाना होगा। इसके बाद ‘Auto Dismiss Keyguard’ को enable करना है। इसके बाद फोन की सेटिंग ओपन करें और ‘Security’ में जाएं। इसके बाद ‘Smart Lock’ पर क्लिक करें। इसके बाद आपको ‘Trusted Face’ फीचर दिखाई देगा। इसके बाद जब भी आप अपने स्मार्टफोन को ओपन करेंगे तो face and unlock फीचर दिखाई देगा जिसका यूज बखूबी कर सकते हैं।