खेत में खेलते समय करंट लगने से 2 बच्चों की मौके पर मौत, तीसरा झुलसा

Two children died due to electrocution: जिले से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। खेत में खेल रहे दो बच्चों की करंट लगने से मौत(Two children died due to electrocution) हो गई। बताया जा रहा है कि ये दोनों चचेरे भाई थे। घटना के बाद पूरे इलाके में मातम पसर गया है। वहीं परिवार में दो लोगों की मौत से सभी का रो रोकर बुरा हाल है। मामला गरियाबंद(Gariaband)जिले का है।