ख़रीदी केन्द्र की मांग को लेकर ग्रामीणों ने किया चक्काजाम, पथराव से कई पुलिसकर्मी हुए जख्मी

ख़रीदी केन्द्र की मांग को लेकर ग्रामीणों ने किया चक्काजाम, पथराव से कई पुलिसकर्मी हुए जख्मी

अ+ अ- गरियाबंदPublished: Nov 21, 2022 07:08:49 pm Submitted by: CG Desk

Demand of the purchase center: ख़रीदी केन्द्र की मांग को लेकर ग्रामीणों ने गरियाबंद नेशनल हाइवे 130 C के पास चक्काजाम कर दिया है। इस दौरान पुलिस और चक्काजाम कर रहे लोगों में झड़प हो गई। यहां तक कि ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव कर दिया। जिससे कई पुलिसकर्मी जख्मी हो गए हैं।

ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव कर दिया

जानकारी के अनुसार, गरियाबंद जिले के धुरूवागूड़ी के पास ग्रामीणों ने ख़रीदी केन्द्र की मांग को लेकर चक्काजाम किया गया है। इस दौरान पुलिस पर लोगों ने जोरदार पथराव कर दिया। इस घटना में मैनपुर TI समेत 3 जवान घायल हो गए हैं। यह भी पढ़ें: घने जंगलों के बीच स्थित इस झरने का सुंदर नज़ारा देख पर्यटक भी हो जाते हैं दीवाने, सर्दियों में भी उठा सकते हैं लुत्फ़ महिला किसान भी शामिल

बताया जा रहा है कि कंडेकेला सहकारी समिति के अधीन आने वाले 7 गांव के सैकड़ों लोग ख़रीदी केन्द्र की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे है। इस प्रदर्शन में महिला किसान भी शामिल हैं। सूचना मिलते ही मौके पर राजस्व और पुलिस का अमला पहुँच गया। बता कई कि इसी एक माह में 4 बार नेशनल हाइवे जाम किया गया है।

इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने जमकर उत्पात मचाया है। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने पुलिस पर पथराव किया है। बंद खोलने की कोशिश के दौरान ग्रामीण भड़के हैं। पथराव से टीआई मैनपुर समेत 3 जवान घायल हो गए हैं। सुरक्षा की दृष्टि से मौके पर भारी बल तैनात किए गए है। एडिशनल एसपी चंद्रेश ठाकुर मौके पर मौजूद है। पढ़ना जारी रखे