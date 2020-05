औरैया हादसे में बिहार के 2 मजदूरों की मौत, CM ने प्रवासियों से की सरकारी मदद लेने की अपील

Bihar News: मुख्यममंत्री नीतीश कुमार (Bihar CM Nitish Kumar Appealed Labourers To Take Government's Help After Auraiya Accident) ने प्रवासी मजदूरों से अपील की है कि वे पैदल या और माध्यमों से घर-वापसी के लिए नहीं चलें...