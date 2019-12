इस पूजा के लिए युरोप और अमरीका तक से आएं हैं श्रद्धालु भारत में...

बोधगया(प्रियरंजन भारती): देश में एक पूजा ( A worship in India ) ऐसी हो रही है जिसमें युरोप, एशिया, दक्षिण और उत्तरी अमरीका आस्ट्रेलिया बड़ी संख्या में विदेशी शिरकत ( Foreginers across the world ) कर रहे हैं। इस पूजा की थीम रखी गई विश्वशांति की कामना। इस उदï््देश्य के लिए विश्व के कोने-कोने से श्रद्धालु आएं हैं। विश्वविख्यात बोधिवृक्ष ( World Famous Bodhi Tree ) के नीचे काग्यू मोनलम पूजा ( Monalam Worship Start ) की शुरुआत हुई। सत्रहवें करमापा उज्ञेन थिनले थाय दोरजे के नेतृत्व में रविवार को नौ दिनी पूजा का अनुष्ठान शुरु हुआ। बदलते मौसम के बीच बारिश और तेज हवाओं ने देर शाम इसमें बाधाएं भी डालीं पर आध्यात्मिकता से लबालब बौद्ध भिक्षुओं ने अनुष्ठान का क्रम जारी रखा।

महाबोधि मंदिर में आयोजन

इस पूजा में काग्यू वंश के श्रेष्ठ लामा भाग ले रहे हैं। महाबोधि मंदिर परिसर में बोधिवृक्ष के नीचे हो रहे नौ दिनों के इस अनुष्ठान में बौद्ध भिक्षुओं और भिक्षुणियों के अलावा हजारों की संख्या में श्रद्धालु भाग ले रहे हैं। इस पूजा में यूरोप, एशिया, दक्षिण और उत्तरी अमेरिका और आस्ट्रलिया से बड़ी संख्या में श्रद्धालु भाग ले रहे हैं।

पूजा में भाग लेने से पूर्व सत्रहवें करमापा मंदिर परिसर में पहुंचे और गर्भगृह में भगवान बुद्ध की पूजा अर्चना की।

करमापा का किया अभिवादन

बाहर आकर उन्होंने गर्भगृह और बोधिवृक्ष की परिक्रमा की। पूजास्थल पर पहुंचते ही लामाओं ,भिक्षुओं और श्रद्धालुओं ने खड़े होकर दोनों हाथ उठाते हुए करमापा का साष्टांग अभिवादन किया। पारंपरिक तरीके से करमापा ने धार्मिक ग्रंथों और वाद्ययंत्रों की पूजा की। फिर धार्मिक अनुष्ठान की शुरुआत कर मंत्रोच्चार करना आरंभ किया। अनुयायियों ने करमापा के साथ ही लयबद्ध मंत्रोच्चारण और वाद्ययंत्रों के साथ सस्वर पाठ शुरु किया।

समापन 24 दिसंबर को

नौ दिनों की काग्यू मोनलम पूजा का आयोजन बुद्धिस्ट सोसायटी समेत अन्य संगठनों ने किया है। इसके लिए सोसायटी के लोग काउंटर लगाकर श्रद्धालुओं से इच्छानुसार चंदे ले रहे हैं। मंदिर परिसर का वातावरण पूर्णत: आकर्षक और आध्यात्मिक बन उठा है। मंदिर परिसर में चारों तरफ घी, मक्खन,मायदा आदि के बने तोरमा सजाकर रखे गये हैं। श्रद्धालुओं के लिए अलग से टेंट सिटी बनाई गई है। पूजा का समापन 24 दिसंबर को होगा। इस दर्मियान दलाई लामा के भी शिरकत की उम्मीद की जा रही है।