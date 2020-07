व्यापारी ने चांद पर खरीदा बड़ा भूखंड, मिली लूनर सिटिजनशिप, यूं खरीदते है चांद पर जमीन

चांद पर जमीन खरीदने की बात कितनी रोमांचक है, इस तरह आप भी चांद पर एक टुकड़ा अपने नाम कर सकते है(Gaya Bihar's Bussiness Man Purchased Land On Moon) (Bihar News) (Gaya News) (How To Buy Land On Moon)......