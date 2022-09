Ghaziabad: तंत्र विद्या के नाम पर 20.50 लाख ठगे, अब जान से मारने की धमकी दे रहा आरोपी

गाजियाबाद में तंत्र विद्या के नाम पर तांत्रिक ने एक युवती से करीब ₹20,50,000 ठग लिए। आरोप है कि वाराणसी के होटल में ले जाकर आरोपी तांत्रिक ने युवती के साथ छेड़छाड़ भी की। इस पूरे मामले की शिकायत पीड़िता ने थाना मसूरी पुलिस से की है।

दिल्ली से सटे गाजियाबाद में एक ऐसा मामला सामने आया है, जहां पर तंत्र विद्या के नाम पर तांत्रिक ने एक युवती से करीब ₹20,50,000 ठग लिए। आरोप है कि वाराणसी के होटल में ले जाकर आरोपी तांत्रिक ने युवती के साथ छेड़छाड़ भी की। इस पूरे मामले की शिकायत पीड़िता ने थाना मसूरी पुलिस से की है। जिसके आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच करते हुए आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। वहीं इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए एसपी देहात डॉ. ईरज राजा का कहना है कि तांत्रिक द्वारा ठगी का मामला सामने आया है। फिलहाल पीड़िता के द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर अब्दुल करीम आरिफ रेहान करीम व शबनम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

20.50 lakh cheated from girl in the name of Tantra Vidya in Ghaziabad