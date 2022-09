PFI एजेंट मुफ्ती शहजाद के बाद परवेज आलम की तलाश में जुटी ATS, कई जगह दबिश दी

एटीएस ने गांव नेकपुर निवासी मुफ्ती शहजाद को गिरफ्तार किया है। उसके पास से दो धार्मिक किताबें भी बरामद की हैं। जबकि परवेज आलम पकड़ से दूर है। दरअसल, मुफ्ती शहजाद, परवेज आलम के साथ मिलकर वेस्ट यूपी में पीएफआई का नेटवर्क तैयार कर रहा है। दोनों पर विभिन्न थानों में कई मुकदमे दर्ज हैं।

गाजियाबाद में एटीएस की टीम ने शनिवार को मुरादनगर थानाक्षेत्र के गांव नेकपुर निवासी मुफ्ती शहजाद को गिरफ्तार किया है। टीम ने उसके पास से दो धार्मिक किताबें भी बरामद की हैं। जिसके बाद अब टीम उसके साथ परवेज आलम की तलाश में जुट गई है। बताया जाता है कि मुफ्ती शहजाद और एक अन्य परवेज आलम पॉपुलर फ्रट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के स्लीपर माड्यूल तैयार करने के लिए पिछले आठ साल से पश्चिमी यूपी में सक्रिय रूप से काम कर रहे थे। दोनों युवक गजवा-ए-हिंद बनाने की मुहिम को सफल बनाने के लिए लोगों को पीएफआई से जोड़ने का काम कर रहे थे। हालांकि परवेज आलम अभी एटीएस की पकड़ से दूर है। उसकी तलाश के लिए पुलिस कलछीना में दबिश दे रही है।

ATS looking for Parvez Alam after PFI agent Mufti Shahzad in Ghaziabad