पीएफआई पर प्रतिबंध का स्वागत लेकिन लड़ाई अभी लंबी : यति नरसिंहानंद गिरी

महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी महाराज ने कहा कि केंद्र सरकार ने पीएफआई पर बैन लगाया ये सराहनीय कदम है लेकिन इस्लाम के जिहाद से लड़ाई अभी बहुत लंबी है। केंद्र सरकार को संकल्प शक्ति दिखाते हुए इस्लामिक जिहाद की जड़ पर वार करने का प्रयास शुरू कर देना चाहिये।

दिल्ली से सटे गाजियाबाद के डासना स्थित शिव शक्ति धाम एवं देवी मंदिर के पीठाधीश्वर एवं श्रीपंच दशनाम जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी महाराज ने केंद्र सरकार द्वारा पीएफआई को प्रतिबंधित करने का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने पीएफआई पर बैन लगाया ये सराहनीय कदम है लेकिन इस्लाम के जिहाद से लड़ाई अभी बहुत लंबी है। उन्होंने आगे कहा कि जिस संगठन का नाम आज तक पीएफआई था अब वही संगठन किसी और नाम से सामने आयेगा। इस्लाम का जिहाद यूं ही चलता रहेगा और निर्दोष नागरिक मारे जाते रहेंगे। इस्लाम का जिहाद किसी संगठन या व्यक्ति पर आधारित नहीं है।

Ban on PFI welcome but fight is still long said Yeti Narasimhanand Giri