महज 8 रुपए के लिए दुकानदार पर खौलते तेल की पलट दी कढ़ाई, दिखा खौफनाक मंजर

Ghaziabad News: गाजियाबाद में एक व्यक्ति ने मात्र 8 रुपए के लिए दुकानदार पर खौलते तेल की कढ़ाई पलट दी।

गाजियाबाद थाना मसूरी इलाके में एक दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है। एक व्यक्ति ने महज ₹8 रुपए के लिए दुकानदार पर खोलते तेल की कढ़ाई पलट दी। इससे दुकानदार करीब 80% झुलस गया। कढ़ाई पलटने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। आनन-फानन में आसपास के लोगों ने गंभीर हालत में झुलसे दुकानदार को अस्पताल में भर्ती कराया। जहां उसकी हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। मोहल्ले का मामला होने के कारण शुरुआती दौर में लोगों ने आपस मे समझौता कराने का प्रयास किया। जब दुकानदार की हालत बिगड़ी तो स्थानीय पुलिस सूचना दी गई।

Boiling oil putted on the shopkeeper for just 8 rupees in Ghaziabad