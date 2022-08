घर से भाग जाती थी बेटी इसलिए पड़ोसियों के ताने से तंग होकर मां ने ही कर दी हत्या

Murder in Ghaziabad: गाजियाबाद में एक युवती को उसकी मां ने मौत के घाट उतार दिया। बेटी की ऐसी हरकतें थी कि...

गाजियाबाद के गरिमा गार्डन में एक मां ने अपनी बेटी की हत्या कर दी है। हत्या के बाद उसने ही वारदात की सूचना पुलिस को दी। पुलिस के घटनास्थल पर पहुंचने से पहले उसने पड़ोसियों को भी इस बारे में बताया। इसके बाद वह फरार हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतका का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। जानकारी मिली की बेटी बार-बार घर से भाग जाती थी। इसलिए लोगों के तानों से तंग आकर हत्या कर दी।

Daughter used to run away from the house mother killed being fed up with the taunts in Ghaziabad