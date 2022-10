दया मृत्यु की मांग करने गए यति नरसिंहानंद गिरी के शिष्यों को दिल्ली पुलिस ने किया गिरफ्तार

यति नरसिंहानंद गिरी महाराज के शिष्यों को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वह जिहादियों के डर से उच्चतम न्यायालय में दया मृत्यु की मांग करने गए थे। सन्यासियों ने दिल्ली पुलिस को बताया कि हमारा अनुरोध है कि हमारी मृत्यु का समय तय करते हुए इच्छा मृत्यु की अनुमति दी जाये।

इस्लाम के जिहादियों के डर से उच्चतम न्यायालय में दया मृत्यु की मांग करने गए महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी के शिष्यों को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जैसे ही इस बात की जानकारी यति नरसिंहानंद गिरी को हुई तो उन्होंने कहा कि उनके साथ उनके शिष्यों को भी इस्लाम के जिहादी सर तन से जुदा करने की धमकी अक्सर देते रहते हैं। जिसके कारण ये सभी सन्यासी दहशत में रहते हैं। आज उच्चतम न्यायालय दया मृत्यु मांगने गए। जहां दिल्ली पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि संयासियों में अमर बलिदानी पण्डित कमलेश तिवारी के मित्र योगी सरोजनाथ, यति निर्भयानंद (पूर्व नाम डॉ. अरविंद अकेला), स्वामी कृष्णानंद गिरी, यति रामस्वरूपानंद, यति कृष्णानंद, यति रणविजयानंद, यति सत्यानंद, यति यतींद्रानंद व अन्य सन्यासी भी थे।

Delhi Police arrested the disciples of Yeti Narasimhanand Giri who went to demand mercy death