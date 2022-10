Water Crisis: नोएडा-गाजियाबाद में आज से नहीं मिलेगा पीने का पानी, 20 दिनों तक सप्लाई बंद

नोएडा-ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में आज से अगले 20 दिनों तक गंगाजल की सप्लाई पर रोक लगाई गई है। जिससे सिर्फ एक वक्त पानी मिलेगा। ऐसा नहर की सफाई के कारण किया गया है। ऐसे में आने वाले त्योहारों पर लोगों को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ेगा।

यदि आप दिल्ली से सटे नोएडा व गाजियाबाद में रहते हैं, तो आज से पानी की बर्बादी बिल्कुल न करें। आज से अगले 20 दिनों तक नोएडा-ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में पीने का पानी नहीं मिलेगा। दरअसल, 4 अक्टूबर की रात से हरिद्वार से गंगा नहर आने वाले पानी को रोक लगा दी गई है। इस दौरान यहां गंगनहर (Ganga Canal) की सफाई चलेगी। जिसके कारण आज से गाजियाबाद के सिद्धार्थ विहार ट्रांस हिंडन और नोएडा के लोगों को गंगाजल (Ganga jal) नहीं मिलेगा। ऐसे में आने वाले त्योहारों पर लोगों को पानी की किल्लत का सामना करना पड़ेगा। हालांकि इन हालातों से निपटने के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। जिसके तहत पानी की सप्लाई को लेकर टैंकर तैयार किए गए हैं। बता दें कि ग्रेटर नोएडा में कुछ दिन पहले ही गंगाजल की सप्लाई शुरू हुई थी लेकिन अब 20 दिन के लिए सप्लाई को बंद किया गया है।

Drinking water will not be available in Noida and Ghaziabad from today