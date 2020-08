शर्मसार: पिता की हवस ने नाबालिग बेटी काे ही बना दिया मां, 15 साल की उम्र में दिया बच्ची को जन्म

गाजियाबाद ( ghazibad news) देश की राजधानी नई दिल्ली से सटे गाजियाबाद शहर की ये घटना (crime against women in up ) आपको हैरान कर देगी। कविनगर इलाके के संजय नगर सेक्टर 23 में एक पिता ने अपनी ही 15 साल की बेटी काे गर्भवती कर दिया। नाबालिग बच्ची ने बेटी काे जन्म दिया लेकिन नवजात की 24 घंटे बाद ही माैत हाे गई। इस घटना का खुलासा तब हुआ जब खुद बच्ची ने बताया कि पिता ही लंबे समय से उसका शारीरिक शाेषण कर रहा था।

इस मामले की जानकारी देते हुए महज 15 साल की किशोरी ने अपने कलयुगी बाप की दास्तान बताई तो हर किसी के पैरों के तले की जमीन खिसक गई। लड़की ने आरोप लगाया कि पिता लंबे समय से उसके साथ गलत काम कर रहा था। बेटी के अनुसार उसने विराेध किया ताे पिता ने डांट दिया जिसके बाद वह विराेध भी नहीं कर पाई।

जब यह जानकारी गीतांजलि वेलफेयर एसोसिएशन को मिली तो वेलफेयर एसोसिएशन की सचिव वंदना चौधरी खुद मौके पर पहुंची और इसके बारे में गहनता से बातचीत की। इस कलयुगी पिता की दास्तान सुनकर वह भी दंग रह गई। वंदना चौधरी ने थाना कवि नगर में आरोपी बाप के खिलाफ तहरीर देकर कानूनी कार्रवाई किए जाने की मांग की है।

इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए एसपी सिटी अभिषेक वर्मा ने बताया कि एक एनजीओ की सचिव वन्दना चौधरी की ओर से शिकायत मिली है। शिकायत के आधार पर पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। आराेपी काे जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा।