गाजियाबाद का बदलेगा नाम, अब इस नाम से जाना जाएगा ये शहर

गाज़ियाबादPublished: Jan 09, 2024 10:06:20 am Submitted by: Aman Pandey

Ghaziabad New Name Gajnagar or Harnandi Nagar: इलाहाबाद और फैजाबाद के बाद अब गाजियाबाद के नाम को बदलने की चर्चा तेज हो गई है। इसको लेकर नगर निगम की बैठक में दो नए नामों पर चर्चा हुई है। तो आइए जानते हैं क्या होगा गाजियाबाद का नया नाम।

Ghaziabad New Name Gajnagar or Harnandi Nagar: उत्तर प्रदेश में एक और जिले का नाम बदलने की कवायद चल रही है। इलाहाबाद और फैजाबाद के बाद अब गाजियाबाद के नाम को बदलने की चर्चा तेज हो गई है। इसे लेकर गाजियाबाद नगर निगम की बैठक में एक प्रस्ताव पेश किया गया, जिसमें जिले का नाम बदलकर गजनगर या हरनंदी नगर रखने पर विचार चल रहा है।