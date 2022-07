गाजियाबाद पुलिस ने एफडी और बीमा के नाम हो रहे बड़े खेल का किया खुलासा(

गाजियाबाद पुलिस ने एफडी और बीमा के नाम हो रहे बड़े खेल का किया खुलासा

एफडी और बीमा कराने से पहले एजेंट की जानकारी होना भी बेहद जरूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके साथ ठगी हो सकती है। इसी तरह का एक मामला गाजियाबाद में सामने आया है। जहां एक व्यक्ति ने लोगों को झांसे में लेकर 15 लोगों के साथ ठगी कर दी है। ghaziabad police exposed the fraud in the name of getting fixed deposit and insurance

गाज़ियाबाद Published: July 04, 2022 01:51:47 pm

यदि आप भी बैंक में एफडी करा रहे हैं या किसी कंपनी का बीमा खरीद रहे हैं तो पैसा निवेश करने से पहले एजेंट या मीडिएटर के बारे में जानकारी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि गाजियाबाद शहर कोतवाली पुलिस ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है। पीएनबी मेटलाइफ बीमा कंपनी का कर्मचारी है। इस कर्मचारी पर आरोप है कि लोगों को अपने विश्वास में लेकर वह उनकी एफडी कराने के नाम पर उनसे चेक ले लिया करता था और उस चेक को अपनी पत्नी के खाते में जमा करा दिया करता था। उसके बाद लोगों को फर्जी प्रिंटआउट थमा दिया करता था। पुलिस के मुताबिक, अभी तक आरोपी करीब 15 लोगों को अपना शिकार बना चुका है।

