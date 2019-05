बॉक्सर की पिटाई से इलाज के दौरान हुई मौत, परिजनों ने सड़क पर शव रखकर की ये मांग- देखें वीडियो

गाजियाबाद।लोनी क्षेत्र के बंथला गांव के लोगों ने गुरुवार शाम को एक युवक के शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया । और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की। दरअसल मृतक बॉक्सर था। उसकी गांव के ही कुछ युवकों ने पिटाई की थी। जिसके चलते उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। आरोप है कि जिस वक्त युवक पर जानलेवा हमला हुआ था। तब थाने में आरोपियों के खिलाफ नामजद तहरीर दी गई थी। इसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन द्वारा आरोपियों को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। लोगों ने शाम के वक्त मृतक के शव को सड़क पर रखकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया।

मिली जानकारी के अनुसार गाजियाबाद के लोनी थाना क्षेत्र के बंथला इलाके में 22 अप्रैल को गुलशन नाम के बॉक्सर की कुछ युवकों ने बुरी तरह से पिटाई कर दी थी। पिटाई में बुरी तरह से जख्मी होने की वजह से उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जहां गुलशन जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा था। इसबीच गुरुवार को गुलशन की अस्पताल में मौत हो गई। जिसके बाद गुलशन के परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा। परिवार व गांव के लोगों ने मृतक का शव लोनी बंथला रोड पर रखकर जाम लगा दिया। जाम लगते ही सूचना पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने ग्रामीण व परिजनों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन लोगों का गुस्सा आसमान पर था। मृतक केे परिजनों के साथ इलाके के सैकड़ों लोग भी मौजूद थे और उनका सिर्फ यही कहना था कि जब तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर लिया जाता। तब तक सड़क से नहीं हटेंगे।

पुलिस जल्द कार्रवाई का आश्वासन देकर हटाया

पुलिस अधिकारियों ने परिवार और ग्रामीणों ने लोगों को जल्द कार्रवाई का आश्वासन दिया। इसके साथ ही समझा बुझाकर उन्हें सड़क से हटाया। इस दौरान सड़क पर दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई।

