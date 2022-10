यहां पराली जलाई तो खैर नहीं... लापरवाही करने पर मोबाइल स्क्वायड वसूलेगा जुर्माना

गाजियाबाद के डीएम राकेश कुमार सिंह ने खेतों में पराली या फसलों के अवशेष जलाने से रोकने के लिए एक मोबाइल स्क्वायड का गठन किया है। ये स्क्वायड पराली जलाने वालों पर नजर रखेगा। जो लापरवाही करेगा उससे जुर्माना वसूला जाएगा।

सर्दी की शुरुआत होते ही दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का ग्राफ एकाएक बढ़ने लग जाता है। जिसे रोकने के उद्देश्य से यूपी के जिला गाजियाबाद के डीएम राकेश कुमार सिंह ने कड़ा कदम उठाया है। इसी कड़ी में उन्होंने खेतों में पराली या फसल के अवशेष को जलाने से रोकने के लिए एक मोबाइल स्क्वायड का गठन किया है। साथ ही डीएम ने पराली जलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने के अधिकारियों को निर्देश भी जारी किए हैं। यदि इसके बावजूद भी कुछ लोग खेतों में पराली जलाते हुए पाए जाते हैं तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनसे जुर्माने की भी वसूली की जाएगी। इस जुर्माने की वसूली नायब तहसीलदार और तहसीलदार द्वारा की जाएगी।

Mobile squad will charge fine for burning straw in Ghaziabad