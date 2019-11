Weather Alert: 9 और 10 नवंबर को यूपी के इन जिलों में चल सकती हैं तेज हवाएं, इतने डिग्री गिरेगा तापमान

गाजियाबाद। जनपद समेत दिल्‍ली-एनसीआर (Delhi NCR) क्षेत्र में गुरुवार को हुई बारिश के कारण तापमान में गिरावट आई है। इस कारण गुरुवार शाम और शुक्रवार सुबह लोगों को ठंड का एहसास हुआ। शुक्रवार को लोग गम्र पहने हुए दिखे। भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, अगले सात दिन में तापमान 13 डिग्री तक पहुंच जाएगा।

यह भी पढ़ें: इस रोटी को खाने से दूर हो जाती हैं डायबिटीज, किडनी जैसी कई गंभीर बीमारी

गाजियाबाद और नोएडा में हुई हल्‍की बारिश

गुरुवार को गाजियाबाद (Ghaziabad) और नोएडा (Noida) में हल्‍की बारिश हुई। इससे गाजियाबाद में तापमान में करीब 5 डिग्री की गिरावट आई। गुरुवार को जनपद का अधिकतम तापमान 24 और न्‍यूनतम तापमान 19 डिग्री दर्ज किया गया। रात में चली ठंडी हवाओं की वजह से लोगों को ठंड का एहसास हुआ। हालांकि, बारिश के बाद भी गाजियाबाद में प्रदूषण का स्‍तर कम नहीं हुआ। बल्कि हल्‍की बारिश होने की वजह से प्रदूषण में बढ़ोतरी हुई है। गुरुवार को जनपद में प्रदूषण फिर से रेड जोन में पहुंच गया। गाजियाबाद का एयर क्‍वालिटी इंडेक्‍स (AQI) 325 रहा। इस हिसाब से गाजियाबाद गुरुवार को देश के सबसे प्रदूषित शहरों में छठे स्‍थान पर रहा।

यह भी पढ़ें: पराली जलाने में फंसे सपा MLC, प्रशासन ने दर्ज करवा दिया मुकदमा

भारतीय मौसम विभाग का पूर्वानुमान

भारतीय मौसम विभाग की वेबसाइट के अनुसार, एक-दो दिन में तेज हवाएं चलेंगी। इससे प्रदूषण में कमी आने की उम्‍मीद जताई जा रही है। 9 और 10 नवंबर को तेज हवाएं चलने का अनुमान लगाया गया है। जबक‍ि 11 नवंबर को धुंध और 12 व 13 नवंबर को कोहरा पड़ने की संभावना है। भारतीय मौसम विभाग ने 14 नवंबर को भी तेज हवाएं चलने की संभावना जताई है।

Date- Min. Temp.- Max. Temp.

8 November- 15.0- 30.0 Partly cloudy sky

9 November- 15.0- 30.0 Strong surface winds during day time

10 November- 14.0- 29.0 Strong surface winds during day time

11 November- 13.0- 29.0 Mist

12 November- 13.0- 29.0 Shallow Fog

13 November- 14.0- 28.0 Fog

14 November- 14.0- 27.0 Strong surface winds during day time