28 दिन का Home Quarantine पूरा करने वालों से अफसरों ने कहा-Thanks for Co-operation

गाज़ियाबाद। जिला प्रशासन ने नई मुहिम शुरू कर होम क्वारंटाइन करने वालों को Thanks for Co-operation कहा है। जनपद में 5 मार्च से 21 मार्च 2020 तक विदेशों से आए लोगो की संख्या 1961 थी। जिला प्रशासन ने सभी को चिन्हित कर 28 दिन के लिए होम क्वारंटाइन कराया गया था। 1961 लोगों में से 469 लोगों ने क्वारंटाइन की अवधि पूरी कर ली है। जिला प्रशासन ने इन लोगों के घर के बाहर हरे रंग का स्टीकर चस्पा किया जा रहा है। जिसमे *thanks for Co-operation* लिखा हुआ है। अभी जनपद में 1430 लोग होम क्वारंटाइन में है।

जिलाधिकारी अजय शंकर पांडे ने बताया कि जिले में 5 मार्च से 21 मार्च के बीच 1961 लोग विदेश यात्रा करके लौटे थे। इन सभी को क्वॉरेंटाइन में रखा गया था। इनमें से 469 लोग ऐसे हैं जिन्होंने 28 दिन का होम क्वॉरेंटाइन का समय पूरा कर लिया है। इस अवधि में सभी लोगों का भरपूर योगदान रहा और सभी स्वस्थ हैं। प्रशासन ने निर्णय लिया है कि जितने लोगों ने भी होम क्वॉरेंटाइन की अवधि पूरी की है। सभी ने प्रशासन का सहयोग किया है। जिसके लिए उन्हें धन्यवाद दिया है। जिसके लिए प्रशासन द्वारा अलग-अलग टीम गठित करते हुए उन सभी के घरों पर अब ग्रीन स्टीकर लगाया जा रहा है।

जिलाधिकारी ने बताया कि जितने लोगों को होम क्वॉरेंटाइन में रखा गया उनके घर पर पहले लाल रंग का स्टीकर लगाया गया था ताकि आसपास के लोगों को भी यह पता चल सके कि इन लोगों को होम क्वॉरेंटाइन में रखा गया है अब जिन लोगों की 28 दिन की अवधि पूरी हो गई है उनके यहां ग्रीन स्टिकर लगाकर प्रशासनिक अधिकारी उन सभी लोगों को धन्यवाद देने में लगे हैं।

