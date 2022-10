Ghaziabad: पलक झपकते ही लग्जरी कार चुराने वाले अंतरराज्यीय गैंग का पर्दाफाश, एक अभियुक्त गिरफ्तार

गाजियाबाद पुलिस ने लग्जरी कारों की चोरी करने वाले अंतरराज्यीय गैंग के शातिर अभियुक्त को गिरफ्तार किया। उसके पास से चोरी की कार भी बरामद हुई है। उसका एक साथी मौके से फरार हो गया। पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि वह गाजियाबाद, दिल्ली और आसपास के जिलों में गाड़ियों की चोरी करता है।

गाजियाबाद की क्राइम ब्रांच पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। टीम ने लग्जरी कारों की चोरी करने वाले एक अंतरराज्यीय गैंग का पर्दाफाश करते हुए शातिर अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। जिसके कब्जे से पुलिस ने चोरी की लग्जरी कार बरामद की हैं। इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए एसपी द्वितीय ज्ञानेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि जिले में लगातार बढ़ रही चोरी की वारदातों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक अपराध व क्षेत्राधिकारी अपराध के निर्देशन में क्राइम ब्रांच जनपद गाजियाबाद को विशेष निर्देश दिए गए। जिसके तहत क्राइम ब्रांच की टीम को सूचना प्राप्त हुई थी।

One accused of interstate gang stealing luxury car arrested in Ghaziabad