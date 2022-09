फिर गोलियों की आवाज से गूंज उठा गाजियाबाद, पुलिस मुठभेड़ में एक बदमाश घायल

गाजियाबाद की विजय नगर थाना पुलिस ने शाहबेरी के पास सघन चेकिंग अभियान के मुठभेड़ में एक बदमाश को मौके से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बदमाश के कब्जे से अवैध हथियार और एक काले रंग की अपाचे बाइक भी बरामद की है। जबकि दूसरा बदमाश अंधेरे में भाग निकला।

गाजियाबाद की विजय नगर थाना पुलिस को एक बड़ी कामयाबी उस वक्त मिली जब शनिवार देर रात शाहबेरी के पास सघन चेकिंग अभियान के दौरान बदमाशों और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़ में एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस ने घायल बदमाश को मौके से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बदमाश के कब्जे से अवैध हथियार और एक काले रंग की अपाचे बाइक भी बरामद की है। हालांकि मुठभेड़ में एक कॉन्स्टेबल भी घायल हो गया। जबकि दूसरा बदमाश अंधेरे में भाग निकला। पुलिस का दावा है कि जल्द ही उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फिलहाल पुलिस ने बदमाश और सिपाही को उपचार के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया है।

One miscreants injured in police encounter in Ghaziabad