VIDEO: सरकारी बाइक पर बिना हेलमेट, फोन से बात करते पुलिसकर्मी का वीडियो वायरल, लोगों ने कहा-चालान करो शेयर

गाजियाबाद। गाजियाबाद से एक बार फिर एक पुलिसकर्मी का वीडियो वायरल हो रहा है। जो बिना हेलमेट के बाइक चला रहा है। इतना ही नहीं चलती बाइक पर फोन भी उठा कर बात करते हुए देखा जा सकता है। सोशल मीडिया पर इस वीडियो को शेयर करते हुए एक यूजर ने लिखा है कि गाजियाबाद पुलिस ने कल शाम 4 बजे नए बस स्टैंड मेट्रो स्टेशन पर बिना हेलमेट और ड्राइविंग करते हुए फोन का उपयोग किया।

वहीं इस मामले में गाजियाबाद ट्रैफिक पुलिस ने संज्ञान लिया है। इस बीच एक अन्य यूजर ने लिखा है कि कृपया चालन की फोटो यहां भी शेयर करें। जिससे हमे पता चल जाए कि क्या एक्शन लिया गया। वरना हमें लगेगा कि कुछ कार्रवाई नहीं हुई। आपतो बता दें कि इससे पहले भी कई पुलिस वालों का वीडियो वायरल हो चुका है। लोगों ने इनकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर खूब वायरल की है।

आपको बता दें कि नए नियम के तहत ट्रैफिक नियमों का उलंघन करने वाले पुलिस कर्मचारियों पर आम जनता से दुगना जुर्माना वसूलने का प्रावधान है।

Ghaziabad police yesterday at 4pm new bus stand metro station without helmet and using phone while driving. pic.twitter.com/ALAljouiPU