पत्नी ने की थी पति की हत्या, बेटी ने पीछे से मारा था जोरदार ईंट, पुलिस ने किया खुलासा

उत्तर प्रदेश में रिश्तों को तारतार करने वाली एक घटना देखने को मिली। जिसमें दिल्ली से सटे गाजियाबाद जिले में अवैध सम्बन्धों में पति की हत्या उसकी ही बेटी ने कर दी, इस घटना में बेटी ने भी उसका साथ दिया। दोनों ने मिलकर लाश को ठिकाने लगाने की योजना बनाई, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी से इसका खुलासा हो गया। फिलहाल दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है।

गाजियाबाद में पेशे से सुनार की पत्नी और उसकी नाबालिग बेटी ने ही पत्थर से सिर पर वार करते हुए पीट पीट कर मार डाला। फिलहाल पुलिस ने मृतक की पत्नी और उसकी नाबालिग बेटी को हिरासत में लेकर मामले की गहन जांच शुरू कर दी है। इस घटना का खुलासा उस समय हुआ जब मां, बेटी ने हत्या करने के बाद वैगनआर कार से उसे ठिकाने लगाने जा रहे थे। जिसमें पीछे की सीट पर उसे छोडकर दोनों भाग गई। सुबह संदिग्ध परिस्थितियों में खड़ी गाड़ी और खून को देखकर पुलिस को सूचना दी गई। जिसके बाद लहूलुहान हालत में शख्स पड़ा हुआ दिखाई दिया। आनन-फानन में उसे जिला अस्पताल पहुंचाया गया। जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उधर गाड़ी के कागज और उस शख्स के पास मौजूद कागजों के आधार पर पुलिस उसके घर पहुंची, तो घर पर पुलिस को खून से लथपथ एक ईंट का टुकड़ा और खून में सना एक पोंछा मिला। जिसके बाद मामले का खुलासा हुआ।

Wife Arrested during murder of husband in Ghaziabad