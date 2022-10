Ghaziabad: यति नरसिंहानंद गिरी तीन दिन के लिए नजरबंद, संतों की पदयात्रा पर भी रोक

गाजियाबाद के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी महाराज समेत संतों की पदयात्रा पर पुलिस अधीक्षक और एसडीएम ने रोक लगा दी है। उन्होंने जिले में धारा–144 लागू होने और यात्रा की परमिशन नहीं होने का हवाला देते हुए यति नरसिंहानंद को तीन दिन के लिए नजरबंद कर दिया है।

गाजियाबाद से मेरठ तक होने वाली संतों की पदयात्रा को रोक दिया गया है। ये यात्रा हिंदू समाज को जागरूक करने के लिए गुरुवार से शुरू होने वाली थी लेकिन यात्रा के शुरू होने से पहले ही गाजियाबाद के पुलिस अधीक्षक देहात ईरज राजा और एसडीएम विनय कुमार सिंह डासना स्थित शिव शक्ति धाम पर पहुंच गए। यहां उन्होंने जिले में धारा–144 लागू होने और यात्रा की परमिशन नहीं होने का हवाला दिया। इसे लेकर दोनों अफसरों की काफी देर तक अखाड़ा के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी से बातचीत हुई। जिसके बाद यति नरसिंहानंद गिरी को तीन दिन के लिए नजरबंद कर दिया गया है।

Yeti Narasimhanand Giri under house arrest for three days also banned march of saints