Ghaziabad: रैपिड रेल में बैठने का जल्द मिलेगा मौका, जानें कहां तक पहुंची तैयारी

उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में जल्द ही करीब 20 किलोमीटर के रास्ते में रैपिड रेल दौड़नी शुरू हो जाएगी। इसके लिए कवायद तेज कर दी गई है। इसी कड़ी में मेरठ-मोदीनगर स्टेशन के पास स्टील स्पैन रखा जा रहा है। मोदीनगर उत्तर स्टेशन से मेरठ की दिशा में कादराबाद नाले पर बनाया जा रहा विशेष गर्डर स्टील स्पैन 54 मीटर लंबा होगा। साथ ही इसका वजन 450 टन होगा और जमीन से 14 मीटर ऊंचाई पर रखा जाएगा। करीब 50 मीटर चौड़े नाले पर यह गर्डर रखा जा रहा है। इसके लिए फाउंडेशन पिलर का निर्माण कार्य भी पूरा हो चुका है। एनसीईआरटीसी के अधिकारियों की माने तो अक्टूबर माह में ही स्टील स्पैन को स्थापित कर दिया जाएगा।

