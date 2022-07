TET परीक्षाओं को पास कराने का लेते थे ठेका, शिक्षा माफियाओं से जुड़ी 30 करोड़ की संपत्ति कुर्क, गिरोह का सरगना

उत्तर प्रदेश में विभिन्न प्रकार के माफियाओं, अवैध ज़मीन कब्जा करने वालों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। जिसमें गाजीपुर जिले की पुलिस भी तेजी से कार्यवाई कर रही है। यहाँ एसपी के नेतृत्व में ने शिक्षा माफियाओं की 3 करोड़ 10 लाख की कई संपत्ति को कुर्क किया गया है। डीएम के निर्देश पर धारा 14 (1) के तहत कुर्क करने की कार्रवाई की गई है।

गाजीपुर जिले के शिक्षा माफिया में चंद्रहास कुशवाहा, अजीत कुशवाहा, चंद्रपाल कुशवाहा और सियाराम यादव के नाम जो भी संपत्ति थी उसे कुर्क किया गया है। शिक्षा माफिया राजेंद्र कुशवाहा,पारस नाथ कुशवाहा महेंद्र कुशवाहा ने इन सभी के नाम भूखंड खरीदा था, जिले के अधिकारियों की गठित कमेटी के साथ एसपी, तहसीलदार के नेतृत्व में भारी फोर्स मौजूद रही। गाजीपुर के सदर कोतवाली इलाके के छावनी लाइन के कई मौजा में है शिक्षा माफिया की संपत्ति है। अब तक राजेंद्र और उसके भाई पारस कुशवाहा, महेंद्र कुशवाहा समेत अन्य लोगों की कुल 30 करोड 91 लाख की संपत्ति कुर्क हो चुकी है।

Symbolic Photo of Action on Educatioln Mafia in UP