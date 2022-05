राजभर और बेटों पर उल्टा पड़ा दांव, गाजीपुर में खुद पर हमले का लगाया था आरोप, जानें पूरा मामला

Om Prakash Rajbhar: ओमप्रकाश राजभर ने मंगलवार को खुद पर हमले का आरोप लगाया था। लेकिन उनका ये दांव दोनों बेटों समेत उन पर ही भारी पड़ गया।

सुभासपा अध्यक्ष और पूर्व मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने गाजीपुर में मंगलवार को खुद पर हमले का आरोप लगाते हुए एफआईआर कराई। इसके साथ ही आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए धरना भी दिया था। लेकिन उनका यह दांव उनपर और उनको दोनों बेटों पर उल्टा पड़ता नजर आ रहा है। बता दे कि ओमप्रकाश राजभर और उनके दोनों बेटों के खिलाफ ही केस दर्ज हो गया है। सोशल मीडिया पर भ्रामक सूचानएं फैलाने पर पुलिस ने आरोपियों की तरफ से ओपी राजभर, उनके बेटे अरुण और अरविंद राजभर समेत 17 लोगों पर रिपोर्ट दर्ज किया है। पुलिस ने कहा कि सभी के खिलाफ उचित कार्रवाई भी होगी।

FIR Filed Against Omprakash rajbhar and Sons in Ghazipur case