गाजीपुर पुलिस ने चलाया ड्रग्स तस्करों पर चाबुक, करोड़ो की संपत्ति कुर्क

उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में हेरोइन तस्कर पर जिला प्रशासन का डुगडुगी बजाकर 3 करोड़ 60 लाख की संपत्ति कुर्क कर दी है। डीएम गाज़ीपुर के आदेश पर एसडीएम - सीओ ने फाइल आगे बढ़ाई है।

गाज़ीपुर में 102 करोड़ की प्रॉपर्टी कुर्क और 109 करोड़ की प्रॉपर्टी हुई है ध्वस्त योगी राज में माफियाओं और तस्करों पर सख्ती लगातार जारी है, आज जिलाधिकारी गाज़ीपुर के आदेश पर हेरोइन तस्कर और गैंगेस्टर की 3 करोड़ 60 लाख की संपत्ति जिला प्रशासन ने डुगडुगी पिटवा कर कुर्क कर लिया है। इस मौके पर सिटी मजिस्ट्रेट प्रतिभा मिश्र और सीओ सिटी ओजस्वी चावला ने भारी पुलिस बल के साथ गाज़ीपुर के बड़े हेरोइन तस्कर जैनेंद्र उर्फ मुन्ना की संपत्ति कुर्क कर लिया। इस करवाई की पुष्टि सिटी मजिस्ट्रेट प्रतिभा मिश्र ने भी मौके पर की।

File Photo of UP Police in Ghazipur