गाजीपुर में रिश्वत लेते हुए लेखपाल को एंटी करप्शन टीम ने किया गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में एक लेखपाल को दस हज़ार रु की घूसख़ोरी में गिरफ्तार कर किया गया है। ये गिरफ्तारी वाराणसी की एंटी करप्शन टीम ने की है। उनके पास इसकी शिकायते पिछले कई दिनों से मिल रही थी।

गाजीपुर में वाराणसी की एन्टी करप्शन टीम ने आज चकबंदी विभाग के लेखपाल सूरज सिंह को 10 हजार की रिश्वत लेते रंगे हाथ दबोच लिया। कमाल की बात है कि लेखपाल ये रिश्वत जिलाधिकारी कार्यालय के ठीक नाक के नीचे गेट नंबर 2 के पास ले रहा था। जिसे एंटीकरप्शन वाराणसी की टीम ने रंगे हाथ गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई के लिए कोतवाली चली गई।

Varanasi Anti Corruption Team Arrested to Lekhpal During Bribe to Farmer in Ghazipur