UP Weather Alert: गाजीपुर से लेकर कुशीनगर तक Very Heavy Rain

UP Weather Alert Today: आज गाजीपुर से लेकर कुशीनगर तक भारी से अति भारी बारिश का heavy rain alert है।

UP Weather Alert Today: प्रदेश में मौसम अलग-अलग तरीकों से अपना प्रभाव दिख रहा हैं। IMD weather forecast में 4 घंटे तक 4 जिलों में बारिश ही बारिश होने की सही संभावना जारी की है। तूफानी बारिश का यह सिलसिला अगले 4 दिनों तक नहीं थमेगा। मौसम विभाग ने यह अंदेशा पहले ही बता दिया था कि गाजीपुर में 9 अगस्त की शाम से मौसम रौद्र रूप धारण करेगा।



UP Weather Alert Today: रोजाना की तरह आज भी IMD weather report में प्रदेश के 40 जिलों में Yellow Alert तो वही 4 जिलों में Orange alert जारी हुआ है।



पूर्वांचल में झमाझम बारिश

पूर्वांचल के 4 जिलों में heavy rain alert तो वहीं 14 जिलों में thunderstorm and lightning की चेतावनी दी गई है। गरज चमक के साथ बारिश अगले 4 घंटों तक जारी रहेगी। मौसम विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 24 जिलों में अच्छी बारिश की संभावना जताई है।



