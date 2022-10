गाजीपुर अस्पताल में इंजेक्शन लगने से हुई महिला की मौत, परिवार वालों ने जमकर किया हंगामा

उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में डॉक्टरों की लापरवाही सामने देखने को मिली। जहां एक गलत इंजेक्शन लगाने से महिला की मौत का आरोप परिवार वालों ने लगाया। इस मामले पर परिवार की ओर से पूरे दिन प्रदर्शन चलता रहा। अब परिवार वाले डॉक्टरों पर एफ़आईआर कराने के लिए अड़े हुए हैं।

गाजीपुर राजकीय मेडिकल कॉलेज के अंतर्गत संचालित होने वाला जिला अस्पताल के महिला वार्ड में उस वक्त अफरातफरी मच गई। जब एक महिला को इंजेक्शन लगाने के बाद मौत हो गई। जिसके बाद परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए डॉक्टर पर मुकदमा दर्ज कराने की मांग करने लगे।

Symbolic pics of Hospital To Show Ghazipur Protest on Death