यहां अभी भी चल रही है वस्तु विनिमय प्रणाली, रोली के बदले नमक लेने को मजबूर आदिवासी

सरकार इतना चावल दे ही देती है कि एक आदमी महीने भर एक वक्त चावल खा लेता है