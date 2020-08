मां अपनी बच्ची के साथ नदी में डूबी, अंजान महिला ने बचाने को लगाई छलांग, उसके बाद...

जब अंजान शख्स मदद का हाथ बढ़ाकर लोगों की मुसीबत को कम कर देते हैं, ऐसे समय में यह विश्वास होता है कि इंसानियत अभी भी जिंदा है (Stranger Woman Tried To Save Drowan Baby And Her Mother In Giridih) (Jharkhand News) (Giridih News)...