फिर सुर्खियों में आसाराम बापू, आश्रम में खड़ी कार में मिला बालिका का शव, 5 अप्रैल से थी लापता

नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोप में जेल में बंद आसाराम बापू की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। उत्तर प्रदेश के बहराइच रोड स्थित बिमौर गांव में आसाराम बापू के आश्रम में कार में गुरुवार देर रात एक 12 वर्ष की लड़की का शव मिलने से सनसनी फैल गई। शव चार दिन से कार में पड़ा था। दुर्गंध आने पर जब आश्रम के कर्मचारियों ने उसे खोल कर देखा तो शव देखकर सभी हैरान रह गए। कर्मचारियों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस के अनुसार, लड़की पांच अप्रैल से गायब थी। शव मिलने के बाद पुलिस ने कार और आश्रम दोनों को सील कर दिया है। मौके पर पुलिस बल को तैनात किया गया है।

Asaram Bapu's Ashram Sealed on Recovery of Dead Body of Minor