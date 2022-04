आसाराम बापू के आश्रम में कार से मिला लड़की का शव, आश्रम सील

संत आसाराम बापू (Asaram Bapu) के आश्रम में कार में लड़की का शव पाया गया है। मौके पर भीड़ जमा हो गई। वहीं, घटना की जानकारी मिलते ही पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आश्रम को सील कर दिया गया है।

April 08, 2022

संत आसाराम बापू के आश्रम में कार में लड़की का शव पाया गया है। मौके पर भीड़ जमा हो गई। वहीं, घटना की जानकारी मिलते ही पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आश्रम को सील कर दिया गया है। मामले की जांच जारी है। पुलिस के अनुसार, मृतक लड़की अपने घर से चार दिन से गायब थी, पांचवें दिन उसका शव आसाराम बापू के आश्रम में कई दिनों में खड़ी कार से मिला है। कार के अंदर से दुर्गंध आने पर आश्रम के कर्चमारी ने गाड़ी खोलकर देखा तो उसके अंदर से शव बरामद मिला। मृतक लड़की की उम्र 12 वर्ष है।

Dead body of Girl Found in Car in Asharam Bapu Ashram