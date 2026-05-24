अरबो रुपये खर्च ग्रामीणों की नही बुझी प्यास,6 साल से बन रही पानी की टंकियां, कहीं टूटी पाइप लाइन तो कहीं अधूरा पड़ा निर्माण

जिले में जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्र में घरों में स्वच्छ पेयजल मुहैया कराने के लिए पानी की टंकियों का निर्माण 6 पहले शुरू हुआ था। लेकिन जिले की 90 प्रतिशत ग्राम पंचायत में आज भी पानी की आपूर्ति सुचार रूप से नहीं हो रही है। पत्रिका ने जब इसकी पड़ताल किया तो ग्रामीणों का दर्द उभर कर सामने आ गया। लोगों का कहना है कि हमारे यहां पानी की टंकियां तो बन गई है। लेकिन पानी नहीं मिल रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद गांव में पानी की सप्लाई अभी तक शुरू नहीं हो सकी। कुछ ग्राम पंचायत में पानी सप्लाई का काम शुरू हुआ था। लेकिन मानक बिहीन कार्यों के कारण वहां भी आपूर्ति ठप हो गई।