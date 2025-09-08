Gonda: देर रात आयुक्त ने वन स्टाप सेंटर का किया निरीक्षण, कई अधिकारी व आकांक्षा समिति की अध्यक्षा रही मौजूद

Gonda News: जिला अस्पताल स्थित इस सेंटर पर आयुक्त व अध्यक्षा ने वहाँ मिल रही सुविधाओं के बारे में जानकारी की। उन्होंने निर्देश दिया कि यहाँ पर आवासित होने वाली पीड़ित महिला/बालिकाओं को उचित सुविधाएं मिले। उन्होंने कहा कि पीड़िताओं को किसी भी प्रकार की समस्या नही होनी चाहिए। उनके खान-पान पर विशेष ध्यान दिया जाय। उन्होंने कहा कि केंद्र के साथ साथ बाथरूम व अन्य जगहों की नियमित साफ सफाई कराया जाय। उन्होंने जिला प्रोबेशन अधिकारी संतोष कुमार सोनी को निर्देश दिया कि नियमित मोनिटरिंग करते रहे। किसी भी कमी होने पर उसका निस्तारण कराएं। निरीक्षण के दौरान वन स्टॉप सेंटर पर 10 पीड़ित महिला व बालिका आवासित पाई गई। उन्होंने केंद्र पर आवासित पीड़ित महिला बालिकाओं से भी बातचीत की। तथा केंद्र पर मिल रही सुविधाओ के बारे में जाना। आयुक्त ने निर्देशित किया कि शासन के दिशा निर्देश के क्रम में पीड़िताओं को सुविधाएं प्रदान की जाय। उनकी सुविधाओं में कोई कमी न बरती जाय।