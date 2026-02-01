प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, गैंगस्टर बाप- बेटे की 52 लाख 42 रुपये से अधिक की संपत्ति जब्त, कई बैंक खाते हुए फ्रीज

गोंडा डीएम के आदेश पर देहात कोतवाली पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की है। डीएम के आदेश के अनुपालन में शातिर अपराधी मोहम्मद खलील और उसके बेटे चांद बाबू के बैंक खातों में जमा कुल 52 लाख 42 हजार 632 रुपये 49 पैसे की धनराशि फ्रीज की गई है। पुलिस के अनुसार यह रकम अवैध गतिविधियों से अर्जित की गई थी। जिस पर अब किसी भी तरह की निकासी या लेनदेन पूरी तरह से प्रतिबंधित लगा दिया गया है। कुर्क की गई धनराशि बैंक ऑफ इंडिया और एचडीएफसी बैंक के खातों में जमा थी। प्रशासन ने संबंधित बैंक प्रबंधकों को स्पष्ट निर्देश जारी कर खातों से किसी भी प्रकार के लेनदेन पर तत्काल रोक लगाने को कहा है। साथ ही उप जिलाधिकारी सदर को कुर्क की गई संपत्ति का प्रशासक नियुक्त किया गया है। जो इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी करेंगे।