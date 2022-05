शादी के लिए नहीं मानी प्रेमिका तो पेट्रोल डालकर सिरफिरे आशिक ने चार को फूंका, खुद भी किया आत्मदाह

Gonda News: गोंडा जिले में प्रेमिका ने शादी से इंकार कर दिया तो सिरफिरे आशिक ने परिवार के चार लोगों को जला दिया। खुद भी जान दे दी।

Updated: May 14, 2022 05:23:01 pm

यूपी में गोण्डा जिले के मोतीगंज थानाक्षेत्र के अचलपुर गांव में एक सिरफिरे आशिक ने बड़ी घटना को अंजाम दे दिया। जब शादी के लिए प्रेमिका नहीं मानी तो आशिक ने शनिवार को तड़के एकतरफा प्यार के चक्कर में प्रेमिका संग परिजनों को पेट्रोल डालकर जला दिया। फिर स्वयं आत्मदाह भी कर लिया। गोण्डा के पुलिस उपाधीक्षक लक्ष्मीकांत गौतम ने बताया कि अचलपुर गांव के रहने वाले रामनाथ की 18 वर्षीय बेटी नंदनी पर सिरफिरा शादी का दबाव बना रहा था। बेटी शादी के लिए नहीं मानी तो दिया।

