यूपी में गौशाला की बदहाली" अयोध्या के बाद गोंडा में खुली अधिकारियो की पोल, CDO बोले..

गोंडा एक ऐसी गौशाला जहां न बिजली है ना पानी बाउंड्री वॉल भी नहीं चौकीदार भुखमरी के कगार पर फिर भी गौशाला का संचालन किया जा रहा है। यह नजारा कहीं और का नहीं बल्कि मुख्यालय से सटे विकासखंड पंडरी कृपाल के ग्राम पंचायत खरहटिया का है।

Updated: May 25, 2022 05:28:41 pm

योगी सरकार किसानों को छुट्टा जानवरों से निजात दिलाने के लिए जनपद किस 16 विकास खंडों को मिलाकर स्थाई व अस्थाई करीब 64 गौशाला का आधा अधूरा निर्माण कराया गया है। अधिकांश गौशाला मवेशियों की कब्रगाह बन चुकी है। कारण यहां जानवरों के भूसा चारे का समुचित प्रबंध नहीं है।खरहटिया में बाउंड्री वाल ना होने के कारण अधिकांश मवेशी आस-पास के गांव के किसानों की फसल को चट कर जाते हैं। इस गौशाला में जानवरों को पानी पिलाने के लिए समरसेबल लगाया गया था। लेकिन बिजली के अभाव में वह पानी नहीं उगल रहा है। जिससे गौशाला में जानवर बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं।

Symbolic Photo of UP Gaushala in Gonda